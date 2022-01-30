В Ленобласти мужчина украл продуктов на 112 руб. и ударил ножом посетителя

В Ленобласти мужчина украл продуктов на 112 руб. и ударил ножом посетителя
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto

Полиция задержала рецедивиста по «горячим следам».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 30 января.

29 января, днем, к оперативникам обратился 46-летний посетитель продуктового магазина, который располагался на Ленинградском шоссе в доме №31. Клиент рассказал, что некий мужчина собирался совершить кражу в магазине на 112 рублей 89 копеек, а при задержании достал нож, которым ударил его по руке.

Врачи диагностировали пострадавшему резаную рану локтевого сустава. Мужчине понадобилась помощь медиков.

Всего через час подозреваемый был задержан. Его «взяли» на Ленинградском проспекте у дома №29/2. Задержанным оказался ранее судимый 32-летний житель Выборга. Нож и похищенное было изъято. Сейчас решается вопрос о заведения уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Кингисеппском шоссе пьяный балагур размахивал ножами.

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