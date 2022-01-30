Скончался актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни.

Ранее стало известно, что Куравлева госпитализировали 5 января с подозрением на коронавирус, однако он не подтвердился. Позже актеру провели экстренную операцию на желудке — гастростомию. 17 января у него было выявлено обширное поражение тканей легких, площадь которого за неделю увеличилась в четыре раза. 21 января сын Куравлева Василий заявил, что состояние отца начинает улучшаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у актера Олега Басилашвили диагностирован коронавирус.