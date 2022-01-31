Со следующей недели петербуржцы, возможно, смогут получать больничный дистанционно

В связи с высоким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией поликлиники Петербурга перегружены. Проводятся определенные действия, чтобы усилить работу амбулаторного звена. Так, со следующей недели у горожан может появится возможность получать больничный дистанционно.

В министерство здравоохранения было направлено предложение по изменению части общих протоколов. Власти Петербурга планируют перевести поликлиники города на дистанционную выдачу больничных. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в рамках радиообращения на «Радио России».

Отмечается, что благодаря новой мере с дистанционными больничными очереди в кабинеты дежурных врачей могут сократиться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, чтобы решить проблемы с очередями в Мурино приехали две передвижные поликлиники. Отмечается, что новые отделения в Ленобласти — это передвижные поликлиники от Токсовской ЦРБ.