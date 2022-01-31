Sony стала обладателем Bungie почти за 4 млрд долларов

Sony стала обладателем Bungie почти за 4 млрд долларов. Фото: сайт Sony

Sony стала обладателем Bungie почти за 4 млрд долларов. Фото: сайт Sony

Японская компания Sony купила разработчика серий игр Halo и Destiny за 3,6 миллиарда долларов.

Sony является производителем игровых приставок PlayStation, а теперь еще и владельцем американской студии Bungie, которая была приобретена компанией за несколько миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте студии.

Японская корпорация Sony отметила, что разработчики даже на покупку остаются независимыми. Они сохранят возможность издаваться на разных игровых платформах и пользоваться своими творческими решениями.

Отмечается, что послужной список студии в разработке чрезвычайно успешных франшиз в жанре научно-фантастических шутеров будет в значительной степени дополнять собственное портфолио SIE.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в текущем 2022 году Японская компания Sony намерена продолжить выпуск игровых консолей PlayStation 4 из-за проблем с производством PlayStation 5.