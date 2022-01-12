Sony выпустит больше приставок PS4 из-за дефицита PS5

Так компания рассчитывает компенсировать нагрузку на выпуск PlayStation 5. Скриншот: YouTube/PlayStation

Так компания рассчитывает компенсировать нагрузку на выпуск PlayStation 5. Скриншот: YouTube/PlayStation

Японская компания Sony намерена продолжить выпуск игровых консолей PlayStation 4 в 2022 году из-за проблем с производством PlayStation 5.

Как сообщает Bloomberg, объем производства приставок предыдущего поколения в текущем году составит около одного миллиона устройств. Так компания рассчитывает компенсировать нагрузку на выпуск PlayStation 5. Для производства четвертой версии приставки используются менее современные чипы, из-за чего консоль дешевле и проще изготовить.

Представитель Sony заявил, что компания и не планировала прекращать производство PS4.

Ограничение производства PlayStation 5 связано с трудностями в глобальных цепочках поставок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продажи игровых приставок Sony PlayStation 5 стартовали в России в ноябре 2020 года.