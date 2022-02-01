Россияне стали чаще покупать квартиры в новостройках в рассрочку

Востребованность рассрочки в России в 2021 году увеличилась на 11%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Востребованность рассрочки в России в 2021 году увеличилась на 11%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россияне нашли альтернативу ипотеке при покупке квартиры на первичном рынке.

В последние время жители России стали чаще использовать рассрочку при заключении сделок купли-продажи недвижимости в новостройках. В большинстве случаев заем дают на полгода, реже на год.

Как сообщает «Российская газета», характерной чертой конца 2021 — начала 2022 года стало предоставление рассрочки на квартиру до завершения строительства дома. Во второй половине 2021-го наблюдалось охлаждение рынка, из-за чего застройщикам пришлось смягчить условия рассрочки.

По словам руководителя направления по работе с новостройками «МИЭЛЬ» Марины Шадруновой, рассрочка беспроцентная, а размер первого взноса должен составлять 20-30%. Ставки при этом ниже ипотечных.

Востребованность рассрочки в России в 2021 году увеличилась на 11% по сравнению с 2020-м. В целом в зависимости от города доля рассрочки составляет от 5 до 67 процентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что платежи по ипотеке в России за полгода могут вырасти на 21%.