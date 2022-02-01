Россияне стали чаще покупать квартиры в новостройках в рассрочку

Россияне стали чаще покупать квартиры в новостройках в рассрочку
Востребованность рассрочки в России в 2021 году увеличилась на 11%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россияне нашли альтернативу ипотеке при покупке квартиры на первичном рынке.

В последние время жители России стали чаще использовать рассрочку при заключении сделок купли-продажи недвижимости в новостройках. В большинстве случаев заем дают на полгода, реже на год.

Как сообщает «Российская газета», характерной чертой конца 2021 — начала 2022 года стало предоставление рассрочки на квартиру до завершения строительства дома. Во второй половине 2021-го наблюдалось охлаждение рынка, из-за чего застройщикам пришлось смягчить условия рассрочки.

По словам руководителя направления по работе с новостройками «МИЭЛЬ» Марины Шадруновой, рассрочка беспроцентная, а размер первого взноса должен составлять 20-30%. Ставки при этом ниже ипотечных.

Востребованность рассрочки в России в 2021 году увеличилась на 11% по сравнению с 2020-м. В целом в зависимости от города доля рассрочки составляет от 5 до 67 процентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что платежи по ипотеке в России за полгода могут вырасти на 21%.

жильё квартиры новостройки покупка жилья рассрочка


 

Новости партнеров
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне стали чаще покупать квартиры в новостройках в рассрочку
ЦБ ужесточает правила: получить кредит будет сложнее
Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище
В «Горэлектротрансе» опровергли информацию об ударе током ...
Песков опроверг передачу Россией ответа США по гарантиям безопасности
В июле станцию метро «Проспект Ветеранов» и «Солнечный ...
Счетная палата предложила выплачивать часть маткапитала деньгами
Пульмонолог рассказал об особенном кашле при «омикроне»