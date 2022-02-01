Россия потеряла Куравлева и Мережко. В выходные умерли пятеро известных людей

Смерть всех пятерых известных личностей наступила в один день. Фото: кадр из фильма

Смерть всех пятерых известных личностей наступила в один день. Фото: кадр из фильма

30 января стал роковым днем, скончались сразу пятеро известных людей. Россия лишилась знаменитых личностей в области кинематографа и журналистики.

Ушли из жизни актер Леонид Куравлев, режиссер Виктор Мережко, мультипликатор Майя Бузинова, «королева эфира» Ольга Галицкая и искусствовед Татьяна Малинина.

Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР скончался в возрасте 85-ти лет. Накануне Рождества Куравлева положили в Коммунарку с подозрением на ковид. У него были жалобы на затруднение дыхания. Однако тест на вирус дал отрицательный результат. Через некоторое время сообщалось, что актер чувствует себя гораздо лучше. 22 января артиста выписали и перевели в хоспис. Однако после выписки актер долго не прожил.

Он пережил свою обожаемую супругу Нину на 10 лет, в браке они были более 50 лет. Близкие Куравлева говорили, что народный артист тяжело пережил ее смерть. После невосполнимой потери знаменитость начал вести затворнический образ жизни и почти не появлялся на публике.

Виктор Мережко

Лишила страну режиссера новая коронавирусная инфекция. 84-летний сценарист также скончался 30 января от осложнений после вируса. По словам дочери Мережко, подхватил болезнь артист еще в декабре, передает «Комсомольская правда». Лечение было долгим и утомительным. У Виктора Мережко одно легкое было поражено на 90%, а второе — на 95%. Доктора боролись за режиссера и добились стабилизации состояния. Однако осложнений избежать не удалось. У знаменитости отнялась нога, вскоре его пришлось оперировать. Спустя неделю Виктор Мережко скончался.

Майя Бузинова

Женщина, «оживившая» Чебурашку, также ушла из жизни в роковое воскресенье. Режиссер и художник-мультипликатор, работавший над созданием всеми любимой Чебурашки, умерла в 92 года, об этом сообщалось в Facebook у шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.

В «арсенале» Бузиновой были такие мультфильмы, как «Айболит и Бармалей», «Варежка», «Золотой мальчик», «Самый маленький гном». Майя Бузинова, по мнению коллег, могла вдохнуть жизнь в любого персонажа, очеловечить его.

Ольга Галицкая

В возрасте 69-ти лет в столице ушла из жизни кинокритик Ольга Галицкая. Она была членом Гильдии киноведов и кинокритиков, а также лауреатом премии «Золотой Овен». О потере сообщали ее друзья в Facebook. Скончавшуюся называли «королевой эфира» и звездой отечественной журналистики.

Всему виной вновь оказался коронавирус. Кинокритик умерла от инсульта, вызванного COVID-19. За день до смерти Галицкую доставили в больницу, ее состояние оценивалось, как тяжелое. Спасти критика у докторов не получилось.

Татьяна Малинина

30 января также стало последним днем жизни для искусствоведа и почетного члена Российской академии художеств. 81-летняя Татьяна Малинина умерла в своей московской квартире. «Известия» писали, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Малинина вела научно-исследовательскую работу в НИИ изобразительных искусств РАХ, преподавала, публиковала книги и научные работы в области истории и теории искусства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у актера Олега Басилашвили диагностирован COVID.