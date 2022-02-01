Вице-губернатор объяснила, почему ученики младших классов остались на очном обучении

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, что учеников младших классов оставили на очном обучении.

Она отметила, что решение по переводу старшеклассников на удалёнку было инициировано медиками для снижения нагрузки на систему здравоохранения. По ее словам, младшие школьники болеют меньше, при этом родителям нужно работать.

«Почему очное обучение кроме начальной школы продолжат ещё и 5-6 классы? Во-первых, учли пожелания большинства родителей, которые не готовы оставлять их дома одних. А во-вторых, потому что заниматься дома удалённо дети этого возраста тоже пока не смогут», — написала она у себя на странице в соцсети «Вконтакте».

Она также добавила, что все аргументы, риски и возможные последствия обсуждает оперштаб — обязательно с участием Главного санитарного врача.

Напомним, ученики 7-11 классов Петербурга отправятся на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе.

Старшеклассникам также запрещено и посещение кружков в школах. Однако проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итоговое сочинение (изложение), а также очное обучение первых-шестых классов продолжится при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Также со 2 по 13 февраля детям запрещается посещать заведения общепита. Исключения составляет лишь общепит на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах, а также объектов розничной торговли кроме аптек и продовольственных магазинов

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость детей COVID выросла в Петербурге за неделю более чем на 210%.