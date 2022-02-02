В Петербурге пьяный таксист проехал на красный свет и попался росгвардейцам

В Петербурге пьяный таксист проехал на красный свет и попался росгвардейцам
Таксиста задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

Сотрудники Росгвардии задержали водителя такси, который сел за руль в нетрезвом виде и нарушил ПДД.

В пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу сообщили, что все произошло в ночь на 2 февраля на Байконурской улице. Росгвардейцы заметили автомобиль такси «Hyundai Solaris», который совершал опасные маневры и проехал на красный сигнал светофора.

Стражи порядка остановили такси и заметили, что у водителя все признаки алкогольного опьянения. Таксиста передали прибывшим сотрудникам ГИБДД, которые провели медицинское освидетельствование. Оказалось, что в крови у него 1,75 промилле алкоголя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец проехал пару метров на угнанном «Опеле» и попал в ДТП.

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