Мясников назвал забытые советские «суперпродукты»

Мясников назвал забытые советские &#171;суперпродукты&#187;
Доктор Мясников напомнил о рыбьем жире, который в советские годы давали в обязательном порядке. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал россиянам о пяти советских «суперпродуктах», о которых все незаслуженно забыли.

Доктор Мясников в эфире программы «О самом главном» напомнил о рыбьем жире, который в советские годы давали в обязательном порядке. Регулярный прием рыбьего жира улучшает общее состояние здоровья, иммунитет и память.

Другим советским «суперпродуктом» врач назвал гематоген, в котором есть бычья кровь, содержащая железо вместе с сахаром. Гематоген поднимает уровень гемоглобина в крови, снимая усталость и слабость.

Далее в списке Мясникова идет морская капуста. По словам медика, в ней содержится много йода, витамина и антиоксидантов.

Кроме того, многие забыли про пользу чайного гриба, который в советские годы был дома у многих людей. Чайный гриб укрепляет иммунитет, а также положительно влияет на улучшает работу желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Еще одним полезным продуктом из Советского Союза врач назвал яблочный уксус. Он помогает при похудении, в борьбе с перхотью, а также при простуде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог посоветовала запивать кофе стаканом воды.

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