Мошенники оставили блокадницу без дома в Петербурге: Бастрыкин поручил возбудить дело

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала блокадница.

Как сообщает ГСУ СК по Петербургу, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, неизвестные мошенники летом 2021 года узнали, что у 84-летней жительницы блокадного Ленинграда имеется в собственности дом с земельным участком в Курортном районе. З

Злоумышленники приискали документы о праве собственности, а также подделали завещание и договор-купли продажи дома. Затем они убедили блокадницу подписать заявление, после чего дом и земля за 8,1 млн рублей перешли в их руки.

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу окажет потерпевшей всю необходимую помощь в возврате похищенного имущества, в том числе в рамках гражданского судопроизводства», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Адмиралтейском районе мошенники требовали у пенсионера 1 500 000, а получили 682 тысячи.