В Пулково ночью в среду задержали один самолет до Белграда

В Пулково ночью в среду задержали один самолет до Белграда
В Пулково по неизвестным причинам задерживают рейс. Фото: pexels.com

Ночью 2 февраля один международный рейс покинет петербургский аэропорт Пулково позднее назначенного срока.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Белграда. Об этом говорят данные онлайн-табло воздушной гавани города на Неве.

Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Белград в 22:35, но вылет перенесли на 20 минут По факту самолет поднимется в небо в 22:55.

Остальные рейсы должны вылететь согласно расписанию. Причина задержки не указывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зарезанного мужчину нашли в машине на территории Пулково. Убитым оказался 26-летний гражданин Таджикистана. На его теле нашли множественные ножевые ранения. Удары были нанесены по груди, голове и горлу.

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