Двухэтажное здание на Кондратьевском тушат по повышенному рангу

Двухэтажное здание на Кондратьевском тушат по повышенному рангу
Пожар случился в здании на Кондратьевском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Калининском районе Петербурга произошел пожар. Двухэтажное здание тушат по повышенному рангу.

Возгорание случилось в четверг, 3 февраля, по адресу: улица Кондратьевский проспект, дом №2. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 7:22. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в отдельно стоящем, в двухэтажном здании размером 20х40 метров происходит горение обстановки на площади 80 квадратных метров.

В 07:39 подан дополнительный номер 1 БИС. К тушению огня привлечено от МЧС: 5 единицы техники и 23 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром на улице Композиторов 15 спасателей тушили полыхающий отдел павильона с ремонтом обуви. С огнем боролись 10 спасателей.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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