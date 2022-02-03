Двухэтажное здание на Кондратьевском тушат по повышенному рангу

Пожар случился в здании на Кондратьевском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Пожар случился в здании на Кондратьевском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Калининском районе Петербурга произошел пожар. Двухэтажное здание тушат по повышенному рангу.

Возгорание случилось в четверг, 3 февраля, по адресу: улица Кондратьевский проспект, дом №2. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 7:22. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в отдельно стоящем, в двухэтажном здании размером 20х40 метров происходит горение обстановки на площади 80 квадратных метров.

В 07:39 подан дополнительный номер 1 БИС. К тушению огня привлечено от МЧС: 5 единицы техники и 23 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром на улице Композиторов 15 спасателей тушили полыхающий отдел павильона с ремонтом обуви. С огнем боролись 10 спасателей.