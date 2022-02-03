Утром на Композиторов 15 спасателей тушили полыхающий павильон

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил секцию ремонта обуви в павильоне.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 3 февраля, по адресу: улица Композиторов, дом 31. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:41. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в отдельно стоящем, цельнометаллическом размером 5х10 метров павильоне горела обстановка на площади 1 квадратный метр.

В 04:35 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рано утром на Первомайской улице полностью сгорело заброшенное здание. В результате инцидента постройка полностью сгорела и была разобрана.