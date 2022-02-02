Рано утром на Первомайской улице полностью сгорело заброшенное здание

Рано утром на Первомайской улице полностью сгорело заброшенное здание
Рано утром на Первомайской улице полностью сгорело заброшенное здание. Фото: pixabay

С самого раннего утра спасатели тушили пожар в Петродворцовом районе. Горело заброшенное здание.

Все произошло в период с 4 до 6 утра 2 февраля. На Первомайской улице, 10 загорелось по неизвестным причинам загорелось заброшенное здание.

На пульт диспетчера сообщение поступило в 04:01. После уточнения всех деталей команда в составе 3 единицы техники и 15 человек личного состава отправилась на место происшествия.

Выяснилось, что воспламенившееся одноэтажное здание имеет размеры 4х7 метров. Спасти его не удалось, — в результате инцидента постройка полностью сгорела и была разобрана.

Пожар локализовали только спустя два часа, в 05:56

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали, детали и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 на 2 февраля во Фрунзенском районе Северной столицы на улице загорелся автомобиль. Спасатели тушили возгорание более 30 минут.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть Петродворцовый район пожар


 

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