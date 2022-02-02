Рано утром на Первомайской улице полностью сгорело заброшенное здание

С самого раннего утра спасатели тушили пожар в Петродворцовом районе. Горело заброшенное здание.
Все произошло в период с 4 до 6 утра 2 февраля. На Первомайской улице, 10 загорелось по неизвестным причинам загорелось заброшенное здание.
На пульт диспетчера сообщение поступило в 04:01. После уточнения всех деталей команда в составе 3 единицы техники и 15 человек личного состава отправилась на место происшествия.
Выяснилось, что воспламенившееся одноэтажное здание имеет размеры 4х7 метров. Спасти его не удалось, — в результате инцидента постройка полностью сгорела и была разобрана.
Пожар локализовали только спустя два часа, в 05:56
На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали, детали и причины произошедшего выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 на 2 февраля во Фрунзенском районе Северной столицы на улице загорелся автомобиль. Спасатели тушили возгорание более 30 минут.