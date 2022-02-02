Более получаса понадобилось спасателям, чтобы вытащить жигули из огня во Фрунзенском районе

Более получаса понадобилось спасателям, чтобы вытащить жигули из огня во Фрунзенском районе. Фото: "Яндекс.Карты"

Более получаса понадобилось спасателям, чтобы вытащить жигули из огня во Фрунзенском районе. Фото: "Яндекс.Карты"

В ночь с 1 на 2 февраля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на улице загорелся автомобиль отечественной марки. Спасатели тушили возгорание более 30 минут.

В экстренные службы сообщение о пожаре поступило около 00:16 ночи. Сообщалось, что на Забалканском проезде во Фрунзенском районе загорелся автомобиль марки «ВАЗ-2107». Сотрудники МЧС оперативно выехали на место происшествия.

По прибытию на место и проведению всех спасательных мероприятий выяснилось, что в автомобиле сгорели все сгораемые части.

Пожар удалось ликвидировать в 00:50. На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

Для борьбы с пожаром привлекли 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 февраля в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. В Парголово на улице Хабаровская, 25, в 2-этажном расселенном здании выгорела обстановка на площади 100 квадратных метров.