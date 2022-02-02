Более получаса понадобилось спасателям, чтобы вытащить жигули из огня во Фрунзенском районе

Более получаса понадобилось спасателям, чтобы вытащить жигули из огня во Фрунзенском районе
Более получаса понадобилось спасателям, чтобы вытащить жигули из огня во Фрунзенском районе. Фото: "Яндекс.Карты"

В ночь с 1 на 2 февраля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на улице загорелся автомобиль отечественной марки. Спасатели тушили возгорание более 30 минут.

В экстренные службы сообщение о пожаре поступило около 00:16 ночи. Сообщалось, что на Забалканском проезде во Фрунзенском районе загорелся автомобиль марки «ВАЗ-2107». Сотрудники МЧС оперативно выехали на место происшествия.

По прибытию на место и проведению всех спасательных мероприятий выяснилось, что в автомобиле сгорели все сгораемые части.

Пожар удалось ликвидировать в 00:50. На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

Для борьбы с пожаром привлекли 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 февраля в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. В Парголово на улице Хабаровская, 25, в 2-этажном расселенном здании выгорела обстановка на площади 100 квадратных метров.

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