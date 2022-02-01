Спасатели потушили пожар на 100 «квадратах»

Вечером 1 февраля в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:10 мск. В Парголово на улица Хабаровская, 25, в 2-этажном расселенном здании выгорела обстановка на площади 100 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 22:46 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 25 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре в квартире на Софийской улице в Петербурге. На кухне площадью 9 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 «квадратов».