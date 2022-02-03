Телефонные мошенники выманили у пенсионера из Петербурга более миллиона рублей

В Московском районе пожилой петербуржец стал жертвой телефонных мошенников. Он перевел неизвестным более 1 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 2 февраля в полицию с заявлением обратился 71-летний пенсионер с Пулковского шоссе. Он сообщил правоохранителям, что его обманул неизвестный «сотрудник банка». Мошенник позвонил пенсионеру и убедил его, что кто-то пытается украсть его сбережения. После этого петербуржец сходил до банкомата и перевел на указанные неизвестным счета 1 миллион 90 тысяч рублей.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Адмиралтейском районе мошенники требовали у пенсионера 1 500 000, а получили 682 тысячи.