Телефонные мошенники выманили у пенсионера из Петербурга более миллиона рублей

Телефонные мошенники выманили у пенсионера из Петербурга более миллиона рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Московском районе пожилой петербуржец стал жертвой телефонных мошенников. Он перевел неизвестным более 1 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 2 февраля в полицию с заявлением обратился 71-летний пенсионер с Пулковского шоссе. Он сообщил правоохранителям, что его обманул неизвестный «сотрудник банка». Мошенник позвонил пенсионеру и убедил его, что кто-то пытается украсть его сбережения. После этого петербуржец сходил до банкомата и перевел на указанные неизвестным счета 1 миллион 90 тысяч рублей.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Адмиралтейском районе мошенники требовали у пенсионера 1 500 000, а получили 682 тысячи.

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