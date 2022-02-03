В Петербурге в суд передали дело банды молодых наркоторговцев

В Петербурге в суд передали дело банды молодых наркоторговцев
Суд рассмотрит дело по существу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В петербургский суд передано дело в отношении пятерых мужчин, занимающихся сбытом наркотиков. У фигурантов дела изъяли более 100 свертков с разными запрещенными веществами, общей массой более 500 г.

С мая по август 2020 года в разных районах города и соседней области мужчины в возрасте от 19 до 22 лет продавали наркотики. Процесс был налажен через сайт. Установлена причастность к 56 преступлениям.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в ходе обысков в квартире на улице Белышева и 12-й линии Васильевского острова были изъяты наркотические вещества, компьютеры, смартфоны и планшеты, с помощью которых велась торговля.

Фигурантов дела заключили под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Дело рассмотрит Василеостровский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец хранил в своем дачном домике 35 кг наркотиков.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб суд


 

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