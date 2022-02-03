В Купчино из-за прорыва трубы у автомобилей асфальт ушел из под колес

В Купчино из-за прорыва трубы у автомобилей асфальт ушел из под колес
В Купчино из-за прорыва трубы у автомобилей асфальт ушел из под колес. Фото: "Google.Карты"

В связи с коммунальной аварией временно перекрыли движение по улице Олеко Дундича на участке от Софийской до Карпатской улицы.

Прорыв трубы произошел на проблемном участке у дома №91 по Софийской улице. Специалисты выявили дефекты в домовых вводах, у которых диаметр составляет 200 мм и 300 мм. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Водоканала.

Отмечается, что из-за коммунальной аварии под несколькими припаркованными автомобилями провалился асфальт.

На момент проведения работ воду у жильцов отключать не стали. Помощь по устранению инцидента ООО «Фрунзенский торговый терминал» оказывали аварийные бригады.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь со 2 на 3 января проезжая часть в Кировском районе оказалась залитой горячей водой. На улице Козлова прорвало трубу с горячей водой. Автомобилисты сообщили, что на проезжей части разлился кипяток.

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