Жителей России предостерегли об «обнулении» сбережений на картах в феврале

Жителей России предостерегли об "обнулении" сбережений на картах в феврале. Фото: Pixabay

Жителей России предостерегли об "обнулении" сбережений на картах в феврале. Фото: Pixabay

В феврале стоит ожидать обесценивание накоплений на банковских счетах в банках, считает эксперт.

Такой заявление связано со стремительной девальвацией рубля и ростом цен на товары, что может значительно отразиться на экономике в России. Свою роль сыграло и обострение геополитической ситуации, отметил экономист Михаил Хазин. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Эксперт отметил, что покупательская способность денег граждан сильно уменьшилась в связи с рекордным уровнем инфляции в конце 2021 года, но впереди денежные сбережения могут пострадать еще больше.

Хазин подчеркнул, что взлет курса доллара и обесценивание национальной валюты может превысить показатели 2014 года. Причем, коснутся неприятности преимущественно обычных граждан.

При этом специалист обнадежил, что экономический потенциал у рубля всё ещё есть.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что больше половины жителей России не интересуется делами курса рубля. При этом еще 36% находятся в обратом положении.