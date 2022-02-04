В России предложили лишать начинающих водителей прав после трёх ДТП

В России предложили лишать начинающих водителей прав после трёх ДТП
Также до двух лет колонии могут получить водители, лишенные права управлять ТС и пойманные за рулем. Фото: pixabay

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать прав начинающих водителей, если они совершили три и более ДТП.

При этом, по его словам, у новичков должно оставаться право повторно сдать экзамены в ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения транспортным средством.

Письмо с соответствующим предложением Владимир Петров направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова, пишет РИА «Новости». По его словам, неопытные водители представляют особую опасность на дорогах.

Общественник уверен, что молодые автомобилисты представляют особую опасность на дорогах, так как начинают «гонять» на дорогах и попадают в аварийные ситуации.

«А ведь на вчерашних выпускниках автошкол должна быть двойная ответственность за своё поведение на дорогах общего пользования: отсутствие практического опыта и рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью», — считает он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские водители за месяц нарушили скоростной режим свыше 1 млн раз. Такое количество отступлений от правил дорожного движения отметили комплексы фотовидеофиксаций. В Северной столице установлено, что за месяц скоростной режим был нарушен 1,22 миллиона раз.

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В России предложили лишать начинающих водителей прав после трёх ДТП
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