Попова: в ряде стран Европы наблюдается снижение темпа распространения «омикрона»

Попова: в ряде стран Европы наблюдается снижение темпа распространения &#171;омикрона&#187;
В ряде стран Европы наблюдается снижение темпа распространения "омикрона". Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых странах Европы наблюдается позитивная тенденция к снижения заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса.

Попова подчеркнула, что темп заражения людей заметно снизился в ряде стран Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что доля заражений в Москве и Северной столице все еще составляет около 80%. При этом тенденция к снижению количества заражений новым штаммом-«омикрон» наблюдается уже и в России.

Попова заявила, что в целом по России на омикрон приходится 50 процентов зараженных людей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, привитым от COVID-19 гражданам не нужно сидеть на карантине, если они контактировали с больными. Соблюдать самоизоляцию даже в течение семи дней им не нужно.

анна попова коронавирус омикрон Роспотребнадзор Россия


 

Новости партнеров
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Восемь симптомов заражения
Восемь симптомов заражения "омикроном", которые проявляются в первые сутки
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Попова: в ряде стран Европы наблюдается снижение темпа распространения ...
Врач предупредил об опасности уличной обуви в квартире
Эксперты назвали, как нужно изменить рацион, чтобы избежать диабета и ...
Раскрыт топ-5 продуктов для продления жизни
«Муж сознался в убийстве»: тело «Мисс Кузбасс-2010» ...
Иммунолог рассказал, спасают ли медицинские маски от «омикрона»
Эксперт рассказал, как выгодно приобрести жилье в ипотеку при растущей ставке
В полночь ветер в Петербурге усилится уже до 17 м/с