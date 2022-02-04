Попова: в ряде стран Европы наблюдается снижение темпа распространения «омикрона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых странах Европы наблюдается позитивная тенденция к снижения заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса.

Попова подчеркнула, что темп заражения людей заметно снизился в ряде стран Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что доля заражений в Москве и Северной столице все еще составляет около 80%. При этом тенденция к снижению количества заражений новым штаммом-«омикрон» наблюдается уже и в России.

Попова заявила, что в целом по России на омикрон приходится 50 процентов зараженных людей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, привитым от COVID-19 гражданам не нужно сидеть на карантине, если они контактировали с больными. Соблюдать самоизоляцию даже в течение семи дней им не нужно.