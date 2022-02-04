При сходе лавины в Австрии погибло пять горнолыжников

При сходе лавины в Австрии погибло пять горнолыжников
Сход лавины унес жизни пяти человек. Фото: pixabay

На горнолыжном курорте в Австрии произошел сход лавины, в результате которого погибли пять человек.

Как сообщает газета Krona, все произошло на горнолыжном курорте Шписс рядом с границей со Швейцарией. Снежная лавина сошла около 15:40 по московскому времени. После схода лавины на месте обнаружили тела четырех человек, еще одного пострадавшего нашли живым и попытались реанимировать, но он скончался. Предварительно, погибшие были членами шведской лыжной группы во главе с местным инструктором.

На месте происшествия работали несколько полицейских вертолетов и вертолетов скорой помощи от Швейцарии и Австрии. Тела погибших доставили в австрийскую коммуну Пфундс.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за лавины в Южной Осетии погибли двое российских военных.

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