Один человек погиб из-за схода лавины на Сахалине

Из-под снежных завалов на территории ООО «Солнцевский угольный разрез» в Углегорске (Сахалинская область) спасатели извлекли тело второго человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В 14.35 поисковые работы завершились. Тело второго человека достали из-под снега», – отметили в пресс-службе областного МЧС.

Напомним, 5 февраля, лавина накрыла двух человек в центре Сахалинской области. Это были сотрудники угледобывающего предприятия, они выполняли инженерные работы. В течение первых часов поиска удалось найти одного человека. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на горнолыжном курорте в Австрии произошел сход лавины, в результате которого погибли пять человек. Снежная лавина сошла около 15:40 по московскому времени.