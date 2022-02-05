Один человек погиб из-за схода лавины на Сахалине

Один человек погиб из-за схода лавины на Сахалине
Проверка продолжается. Фото: pixabay

Из-под снежных завалов на территории ООО «Солнцевский угольный разрез» в Углегорске (Сахалинская область) спасатели извлекли тело второго человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В 14.35 поисковые работы завершились. Тело второго человека достали из-под снега», – отметили в пресс-службе областного МЧС.

Напомним, 5 февраля, лавина накрыла двух человек в центре Сахалинской области. Это были сотрудники угледобывающего предприятия, они выполняли инженерные работы. В течение первых часов поиска удалось найти одного человека. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на горнолыжном курорте в Австрии произошел сход лавины, в результате которого погибли пять человек. Снежная лавина сошла около 15:40 по московскому времени.

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