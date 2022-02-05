Китайцы рассказали, какие традиционные русские блюда нужно обязательно попробовать

Китайцы рассказали, какие традиционные русские блюда нужно обязательно попробовать
Китайцы рассказали, какие традиционные русские блюда нужно обязательно попробовать. Фото: Pixabay

Жители Китая оценили блюда русской кухни и рассказали, какие из них обязательно стоит попробовать, отправляясь в страну.

В фаворитах среди блюд у китайцев остались щи, уха, окрошка и различные каши. Об этом рассказал житель Китая на платформе WeChat.

В первую очередь китайца поразили супы, которые согревают жителей России в самые суровые холода. Особая питательность была приписана щам. Также понравилась мужчине уха. Гражданин Китая отметил, что рецепт ухи «передается российскими хозяйками и поварами из поколения в поколение».

Что же до летнего сезона, то тут важно вспомнить об окрошке. Это блюда также отличилось своей питательностью, легкостью и полезностью.

Обратить внимание, по мнению китайца, стоит на русские каши, например, пшеничную, гречневую, манную, ячневую, кукурузную. А если добавить в них приправы и пряности, то получится еще более необычно и вкусно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, врач Мясников рассказал россиянам о пяти советских «суперпродуктах», о которых все незаслуженно забыли.

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