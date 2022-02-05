Россиян, получающих пенсионные и социальные выплаты, предупредили о скорой девальвации пособий

Жителей России, которые получают пенсионные или какие-либо социальные выплаты от государства, в скором времени может ждать очередная финансовая беда. Изменения могут начаться уже с 7 февраля.

Та самая большая беда, которая может настигнуть россиян в ближайшее время, — это девальвация пособий. Уже со следующей недели этот процесс заработает во всю свою полную силу. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, как сообщает PRIMPRESS.

Прежде всего эксперт обратила внимание на данные, которые опубликовал Росстат на текущей неделе. Отмечается, что к 28 января годовой уровень инфляции в России перескочил за 8,8%. Показатель стремительно движется к 8,9%, при этом не думая останавливаться.

Также по данным Росстата видно, что инфляция в годовом выражении сильно и резко ускорилась в январе 2022 года по сравнению с динамикой, которая наблюдалась в первом месяце прошлого 2021 года.

Киреева информировала, что официальные цифры тоже говорят о том, что инфляция перегнала новый процент индексации выплат пенсионерам и гражданам, получающим пособия. Этот процент еще раньше утвердил президент России Владимир Путин. По его словам, страховые и военные пенсии будут увеличены на 8,6%, с целью перекрыть инфляцию даже с небольшим остатком. Однако, остаток этот в перспективе очень скоро окажется конечным. В то время, когда было принято решение, цифры по увеличению цен были утверждены на уровне 8,4%. Сейчас же показатели стали значительнее выше, а ситуация снова усугубилась.

«Индексация и раньше не поспевала за фактической инфляцией. А сейчас это уже признано на уровне власти. Процесс девальвации пенсий вступит в активную фазу с 7 февраля» — отметила Киреева.

В тоже время россиян предостерегли об еще одной волне инфляции, которая может посетить страну уже во второй половине 2022 года, об этом рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов. По словам эксперта, пандемия коронавирусной инфекции сильно повлияла на экономику всего мира, нанеся ей серьезный удар. Россия также не стала исключением. С начала пандемии коронавируса рост цен набрал скорость уже в четыре раза больше. Заметно подорожание практически на все продукты: сахар, гречку, говядину, масло, морковь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что банк «Санкт-Петербург» подготовил новое предложение для пенсионеров. Пожилые клиенты банка могут оформить новый вклад под названием «Пенсионный».