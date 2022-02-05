Стало известно состояние президента Турции Эрдогана и его жены, подхвативших «омикрон»

Президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена заразились омикрон-штаммом коронавируса.

Об этом стало известно в субботу, 5 февраля. Глава Турции сдал положительный тест на COVID-19 по возвращении из поездки на Украину, где он 3 февраля встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным», — написал турецкий лидер в субботу в своем Telegram-канале.

Как рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, заболевание не мешает работе главы государства. И он, и его жена переносят заболевание легко, добавил Коджа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор отменил изоляцию тем, кто контактировал с зараженными COVID-19. В постановлении указано, что пункт, который указывал лицам, контактирующим с коронавирусными больными, сидеть на карантине, теперь утратил силу.