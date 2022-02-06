Как правильно употреблять шпинат в своем рационе и сохранить его свойства

Шпинат является очень полезным продуктом, но важно знать, как его правильно готовить, чтобы не потерять его самых полезных свойств и вкусовых качеств. Микроэлементы, которые есть в этом продукте, участвуют в восстановлении тканей. Кроме того в продукте находятся пищевые волокна, белок, жирные кислоты.

Сочетать шпинат можно далеко не со всеми продуктами, в рацион его рекомендуется добавлять в определенное время, а нарезка и способ приготовления может значительно изменить уровень готового блюда. Об этом диетолог Бетюль Мерд рассказал Türkiye.

В частности сочетание железа в шпинате и кальция в йогурте не приветствуется, так как они мешают усвоению друг друга. По мнению эксперта, шпинат по большей части лучше включать в рацион, когда у продукта происходит период созревания. В это время он содержит много полезных веществ. Перед употреблением шпинат нужно промыть в воде с уксусом для избавления от бактерий.

Шпинат не рекомендуется нарезать слишком мелко, потому что в таком случае уменьшается количество витамина С. Специалист подчеркнул, что жарить растение продолжительное время не стоит, потому что это значительно снижает питательную ценность продукта.

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