Как правильно употреблять шпинат в своем рационе и сохранить его свойства

Как правильно употреблять шпинат в своем рационе и сохранить его свойства
Как правильно употреблять шпинат в своем рационе и сохранить его свойства. Фото: pixabay

Шпинат является очень полезным продуктом, но важно знать, как его правильно готовить, чтобы не потерять его самых полезных свойств и вкусовых качеств. Микроэлементы, которые есть в этом продукте, участвуют в восстановлении тканей. Кроме того в продукте находятся пищевые волокна, белок, жирные кислоты.

Сочетать шпинат можно далеко не со всеми продуктами, в рацион его рекомендуется добавлять в определенное время, а нарезка и способ приготовления может значительно изменить уровень готового блюда. Об этом диетолог Бетюль Мерд рассказал Türkiye.

В частности сочетание железа в шпинате и кальция в йогурте не приветствуется, так как они мешают усвоению друг друга. По мнению эксперта, шпинат по большей части лучше включать в рацион, когда у продукта происходит период созревания. В это время он содержит много полезных веществ. Перед употреблением шпинат нужно промыть в воде с уксусом для избавления от бактерий.

Шпинат не рекомендуется нарезать слишком мелко, потому что в таком случае уменьшается количество витамина С. Специалист подчеркнул, что жарить растение продолжительное время не стоит, потому что это значительно снижает питательную ценность продукта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что стакан свекольного сока может помочь справиться с повышенным кровяным давлением.

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