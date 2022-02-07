Заблудившиеся мужчины провели ночь на льду Ладожского озера

Заблудившиеся мужчины провели ночь на льду Ладожского озера
Мужчин вывели со льда. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Трех заблудившихся мужчин спасли со льда Ладожского озера. Рыбаки провели на морозе ночь, о пропаже заявили родственники.

Около 5:00 в воскресенье, 6 февраля, спасателям поступила информация о том, что накануне вечером трое мужчин отправились в сторону Сумской протоки и после этого перестали выходить на связь.

Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области, спасатели из Новой Ладоги оперативно отправились на их поиски. Пропавших удалось быстро найти. Сотрудники части доставили мужчин доставили на берег, где их встретили родственники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина хотел пересечь Неву, но угодил в воду возле Петропавловской крепости. Лед еще не застыл и молодой человек провалился в полынью. Горожанину повезло. Он не пострадал, его даже не пришлось госпитализировать в больницу.

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