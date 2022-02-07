Заблудившиеся мужчины провели ночь на льду Ладожского озера

Трех заблудившихся мужчин спасли со льда Ладожского озера. Рыбаки провели на морозе ночь, о пропаже заявили родственники.

Около 5:00 в воскресенье, 6 февраля, спасателям поступила информация о том, что накануне вечером трое мужчин отправились в сторону Сумской протоки и после этого перестали выходить на связь.

Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области, спасатели из Новой Ладоги оперативно отправились на их поиски. Пропавших удалось быстро найти. Сотрудники части доставили мужчин доставили на берег, где их встретили родственники.

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