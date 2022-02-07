Названа привычка, полезная для сердца и сосудов

По словам ученых, нахождение в горячей воде положительно влияет на здоровье человека. Фото: Pixabay

По словам ученых, нахождение в горячей воде положительно влияет на здоровье человека. Фото: Pixabay

Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что частое посещение ванной приводит к снижению риска возникновения инсульта.

Специалисты из Гарвардского университета провели исследование в Японии, в котором участвовали 30 тысяч человек. В результате выяснилось, что у добровольцев, принимающие ванну каждый день, на 28% реже были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания и на 26% — инсульт, пишет Daily Express.

По словам ученых, нахождение в горячей воде положительно влияет на здоровье человека.

Один из участников исследования — доктор Адольфа Хаттер рассказал, что более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские исследователи установили, что кареглазые люди имеют некоторые особенности в отличие от людей с иным цветом глаз. Деятели науки из университета Питтсбурга выяснили, что более низкий болевой порог свойственен женщинам, у которых карие глаза.