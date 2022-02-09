В Петербурге ожидаются 4-балльные пробки в среду утром

В Петербурге ожидаются 4-балльные пробки в среду утром
В центре Петербурга затруднено движение. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге с утра на дорогах замечены крупные пробки. В среду утром, 9 февраля, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:30, в городе трехбалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. Еще на балл дорожная ситуация ухудшится после 10:00. С 11:00 до 15:00 пробки ожидаются в три балла.

«Красные» участки замечены на Невском проспекте, Обводном канале, у Московского вокзала и станции метро «Гостиный двор». Пробки также образовались на проспекте Энгельса, площади Мужества, Свердловской набережной, проспекте Непокоренных.

«Пжелтели» Московское и Пулковское шоссе, Володарский мост и Московский проспект. По КАД затруднен проезд в районе Уткиной Заводи, у Шушар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в середине рабочей недели ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, возможна гололедица. Температура воздуха в городе составит от 0 до +2 градусов.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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