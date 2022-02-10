Стали известны подробности отношений экс-супруги Шнурова со стоматологом Антоном Криворотовым

Появилась информация, что экс-супруга певца Сергея Шнурова Матильда состоит в отношениях с бывшим участником шоу «Холостяк», стоматологом Антоном Криворотовым. Сегодня эта новость получила подтверждение.

Подозревать об отношениях пары СМИ и подписчики Шнуровой стали, когда она выложила снимок с Криворотовым, где они вместе отдыхали. Но подозрения подозрениями, а теперь информация стала точной наверняка. Об этом источник из окружения знаменитостей рассказал изданию Super.

Как стало известно, Матильда и Антон состоят в отношениях уже на протяжении нескольких месяцев. Они познакомились в декабре 2021 года на выставке современного искусства Art Basel Miami, рассказывает издание.

Пара сразу закружилась в вихре сильных чувств. Так, Новый год влюбленные уже встречали вместе в Лос-Анджелесе. Там живет Антон Криворотов, правда, в 2020 году ради съемок «Холостяка» он прилетел в Россию. В ходе проекта ему даже удалось найти спутницу, но, как оказалось не на всю жизнь. В финале Антон подарил кольцо и признался в любви фотомодели Барбаре Пино, однако через какое-то время пара рассталась.

Интересный факт: Антон Криворотов в свое время был стоматологом Шнурова. Именно он смог сделать артисту голливудскую улыбку, которая обошлась в 250 тысяч долларов. Также Криворотов был стоматологом у Насти Ивлеевой, Глюкозы, Александра Реввы.

Сейчас Шнурова снова прилетела к Криворотову в США. По словам знакомых пары, у них оказалось очень много общего, например, у них схожий круг интересов, а также они зачастую посещали одни и те же мероприятия и светские тусовки.

Отношения Сергея Шнурова и Матильды закончились еще летом 2018 года, а через несколько месяцев музыкант решил жениться снова, но уже на другой женщине. Четвертой женой Шнурова стала выпускница МГУ Ольга Абрамова. В июне она подарила Шнурову сына. О разводе с Матильдой Шнуров сам поделился со своими подписчиками в Instagram, при этом артист попросил не нарушать их с теперь уже бывшей возлюбленной пространство. В браке они были 8 лет.

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