Врач назвал продукт для восстановления легких

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что томаты помогают восстановить легкие.

Специалист привел в пример китайское исследование, в котором приняли участие курильщики, страдающие от поражения легких. Ученые из Китая выяснили, что томаты способствуют восстановлению дыхательной системы.

«Оказалось, что если употреблять хотя бы два помидора в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется», — рассказал врач в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Медик отметил, что томаты также полезны и пожилым людям, так как они защищают от возрастной инволюции легких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач рассказал «Российской газете», что тяжелое течение коронавируса во многих случаях оборачивается повреждением легких. Орган дыхания можно восстановить с помощью дыхательной гимнастики.