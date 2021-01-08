Врач объяснил, как восстановить легкие после тяжелой формы COVID-19

Врач объяснил, как восстановить легкие после тяжелой формы COVID-19
Плавание в бассейне поможет восстановить легкие после коронавируса. Фото: Pixabay

Люди, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, могут восстановить легкие с помощью плавания в бассейне, заявил врач-реаниматолог Леонид Дьяков.

Врач рассказал «Российской газете», что тяжелое течение коронавируса во многих случаях оборачивается повреждением легких. Орган дыхания можно восстановить с помощью дыхательной гимнастики. Если человек сильно ослаб, что упражнения для дыхания можно делать даже лежа. Также не повредит легкий вибрационный массаж: похлопывание ладонями по спине.

«Хорошо, кстати, помогает плавание, — говорит врач и уточняет. — Более конкретно давать советы не берусь, поскольку то, что поможет одному человеку, может никак не повлиять на другого», — отметил Дьяков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дешевое средство от вшей снижает риск госпитализации с COVID на 80%.

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