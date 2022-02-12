Оформление дистанционного больничного могут ускорить до суток в Петербурге

Оформление дистанционного больничного могут ускорить до суток в Петербурге
Ожидается, что нужный документ будет доступен через сутки. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Заявки на дистанционное оформление больничных листов станут обрабатывать быстрее. Об этом рассказал глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, возможность дистанционного оформления существенно снизило нагрузку на врачей амбулаторного звена. Ожидается, что нужный документ будет доступен через сутки.

«Будем стремиться к этому показателю», — написал Лисовец на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, для того, чтобы открыть больничный лист, пациенту необходимо позвонить в службу «122» или же зайти на портал «Здоровье петербуржца». Обратившийся оставляет заявку, а затем ему остается лишь ждать звонка доктора поликлиники, в которой он наблюдается. После разговора врач выпишет больничный, длительность которого может составить максимум 7 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Северной столицы смогут вернуться к работы, не получив ответа о дистанционном закрытии больничного.

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Оформление дистанционного больничного могут ускорить до суток в Петербурге
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