Петербуржцам разрешили выходить на работу до дистанционного закрытия больничного

Петербуржцам разрешили выходить на работу до дистанционного закрытия больничного
Информация о закрытии больничного листа может прийти «задним числом». Фото: Комздрав

Жители Северной столицы смогут вернуться к работы, не получив ответа о дистанционном закрытии больничного.

По словам начальника отдела по организации амбулаторной медпомощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Ларисы Соловьевой, информация о закрытии больничного листа может поступить работодателю задним числом.

Соловьева отметила на пресс-конференции «Интерфакс», что пациенту не запретят выходить на работу, если у него хорошее самочувствие. И добавила, что система заработала несколько дней назад, поэтому возможны задержки.

Напомним, для того, чтобы открыть больничный лист, пациенту необходимо позвонить в службу «122» или же зайти на портал «Здоровье петербуржца». Обратившийся оставляет заявку, а затем ему остается лишь ждать звонка доктора поликлиники, в которой он наблюдается. После разговора врач выпишет больничный, длительность которого может составить максимум 7 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чат-бот службы «122» круглосуточном режиме умеет оформлять заявки что со смартфонов, что с компьютеров.

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