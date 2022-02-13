Названы популярные схемы мошенничества в День всех влюбленных

Названы популярные схемы мошенничества в День всех влюбленных
Наиболее популярной мошеннической схемой в преддверии Дня всех влюбленных оказался шантаж личными фотографиями. Фото: unsplash

Каждый год перед Днем святого Валентина в России учащаются случаи мошенничества. О самых распространенных способах обмана рассказали в ВТБ.

Наиболее популярной мошеннической схемой в преддверии Дня всех влюбленных оказался шантаж личными фотографиями, пишут «Известия».

Довольно часто преступники обманывают россиян, прося перевести деньги на билеты для личной встречи и знакомства. Кроме того, используются фейковые сайты по организации свиданий, а также обманы с романтическими подарками «по выгодной цене».

По словам управляющего компании RTM Group Евгения Царева, перед 14 февраля россияне чаще переходят по ссылкам на подарки для близких, попадаясь на удочку мошенников. Предпраздничная эйфория снижает бдительность граждан при оплате заказов на сайтах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ЦБ рассказали о популярной схеме телефонных мошенников.

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Названы популярные схемы мошенничества в День всех влюбленных
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