«Веганские привычки»: о популярности НЕмяса на рынке и его дальнейших перспективах

О популярности НЕмяса на рынке и его дальнейших перспективах. Фото: Pixabay

О популярности НЕмяса на рынке и его дальнейших перспективах. Фото: Pixabay

Веганские аналоги мяса на рынке зачастую пользовались популярностью даже у тех, кто не выбирал тип «зеленого» питания в силу каких-либо установок. Зачастую отказ от мяса характеризовался многими исследователями как полезный образ жизни, способствующий хорошему качеству жизни. Особенно популярность мясных заменителей наблюдалась до пандемии и во время нее, но сейчас эти показатели снова уменьшаются.

Как все началось, и что сейчас

Всплеск спроса наблюдался примерно до 2021 года. Сейчас, как отмечают эксперты, показатели снова просели. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Plant Based Foods Association, еще в 2019 году на 2,2% наблюдалось увеличение продажи всех продуктов питания в розничных магазинах США. Вместе с этим продажи веганских продуктов выросли на 11,4%. Спустя год показатель достиг 27% против среднего показателя по рынку в 15%. Время шло, и в 2021 году популярность аналогов мяса спала. В SPINS отмечают, что продажи веганского мяса в США по итогам года снизились на 0,5%.

При этом люди все еще продолжают употреблять в пищу такие продукты, потому что они позиционируются как способ спасти планету от вымирания. По мнению специалистов, повышенный уровень парниковых газов выбрасывается в атмосферу от продуктов животного происхождения. Например, ООН предупреждает, что около 4,5% всех парниковых газов приходятся на животноводство.

Как же и почему люди выбирают аналоги мяса?

Во-первых, по результатам исследования Good Food Institute, на выбор продуктов влияет вкус. В большинстве случаев люди, не ставящие себе главной целью спасти братьев наших меньших, выбирают те аналоги, у которых вкус очень приближен, скажем, к курочке или барашку. Просто так привычнее, и разница практически не ощутима.

Во-вторых, на выбор влияет цена. Зачастую аналоги дороже обычного мяса, но можно провести свои финансовые вычисления и понять, как сэкономить и наестся.

В-третьих, польза для здоровья. В некоторых образцах, которые изучили специалисты Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты, было обнаружено меньше насыщенных жиров и больше клетчатки, фолиевой кислоты и железа, что полезно для организма человека. При этом также в части продуктов наблюдается и меньше белков, цинка и витамина B12.

Перспективы развития НЕмяса

В пандемию коронавируса был отмечен серьезный перебой как в животноводческом секторе, так и в цепочках поставок. В связи с этим популярность масозаменителей значительно выросла.

Касательно будущего развития аналогов животной продукции, то тут стоит говорить о возможном снижении стоимости. По данным BCG и Blue Horizon Corporation, соотношение цен между натуральным и искусственным мясом сильно изменится. Ожидается, что в 2023 году растительные заменители мяса, молока и яиц должны cравняться как по вкусу, так и по цене с их природными аналогами. В последствии же они могут стать даже выгоднее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что отказ от продуктов животного происхождения может привести к негативным последствиям для формирования иммунного ответа на прививку от коронавируса, считают врачи.