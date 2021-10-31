Врач объяснил, какой иммунный ответ на прививку ждет вегетарианцев

Врач объяснил, какой иммунный ответ на прививку ждет вегетарианцев
Вегетарианцы не едят мясо, рыбу и морепродукты. Фото: Pixabay

Отказ от продуктов животного происхождения может привести к негативным последствиям для формирования иммунного ответа на прививку от коронавируса.

Врач-терапевт Тимур Асанов заявил в беседе с РИА Новости, что продукты животного происхождения, от которых отказываются вегетарианцы, являются богатыми источниками витаминов, которые не синтезируются самостоятельно. Если в организм не будут поступать полноценные белковые вещества, то начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций внутренних органов. Это, в свою очередь, несет негативные последствия на формирование хорошего иммунного ответа на прививку.

Чтобы формирование иммунитета прошло без проблем, необходимо полноценно питаться, высыпаться и избегать стресса, советует специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что делать, если после COVID-19 снижается интеллект и появляется депрессия.

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