Врач объяснил, какой иммунный ответ на прививку ждет вегетарианцев

Отказ от продуктов животного происхождения может привести к негативным последствиям для формирования иммунного ответа на прививку от коронавируса.

Врач-терапевт Тимур Асанов заявил в беседе с РИА Новости, что продукты животного происхождения, от которых отказываются вегетарианцы, являются богатыми источниками витаминов, которые не синтезируются самостоятельно. Если в организм не будут поступать полноценные белковые вещества, то начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций внутренних органов. Это, в свою очередь, несет негативные последствия на формирование хорошего иммунного ответа на прививку.

Чтобы формирование иммунитета прошло без проблем, необходимо полноценно питаться, высыпаться и избегать стресса, советует специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что делать, если после COVID-19 снижается интеллект и появляется депрессия.