Стало известно, кому перечислят надбавку в 3 880 рублей

Стало известно, какие категории россиян получат надбавку в 3 880 рублей.

Право на получение выплаты имеют медики, которые работают с пациентами, зараженным коронавирусом.

Как сообщает konkurent.ru со ссылкой на собственный источник, размер выплаты будет зависеть от статуса специалиста, количества отработанных смен и региона проживания.

К примеру, фельдшерам по вызову выплатят 600 рублей, водителям машин скорой помощи — 1 215 рублей. Младший медперсонал получит 950 рублей, средний — 1 215. Врачи, которые работают в стационарах, выплатят 3 880 рублей, а врачам скорых — 2 430 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Пенсионный Фонд России приготовил жителям страны праздничные выплаты на 23 февраля, однако они будут сделаны заранее. Деньги многим россиянам ко Дню защитника Отечества придут раньше срока, так как в 2022 году праздник приходится на середину недели, таким образом, россиянам не стоит ждать длинных выходных.