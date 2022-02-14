«Едем, но с авариями»: петербуржцев понедельник встретил пробками в 4 балла

На дорогах Северной столицы утром в первый рабочий день недели, 14 февраля, ситуация с пробками вполне вменяемая, но на дорогах все равно встречаются аварии. горожан предупреждают о скольких дорогах и сильном ветре.

На 9 часов понедельника по прогнозу «Яндекс.Пробок» в городе ожидается загруженность чуть выше нормы, — 4 балла. Однако продлится такая ситуация недолго, только пока люди не доехали до работы. Уже в 10 часов ожидается спад загруженности до зеленой отметки в три балла, которая стабильно может продержаться до 14 часов дня.

Аварийные участки присутствуют на набережной Обводного канала по направлению к Московскому проспекту. Там участок отмечен красным. ДТП мешает движение и у метро «Сенная площадь». Также красным выделены участки у Московского вокзала на Невском проспекте, Малоохтинском проспекте, у станции метро «Пролетарская».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в понедельник утром уборочной техники на улицах Санкт-Петербурга очень мало. Многие районы пустуют, и в основном работают легковые и комбинированные машины.