Появились адреса, где в Петербурге на протяжении недели камеры будут фиксировать скорость

Появились адреса, где в Петербурге на протяжении недели камеры будут фиксировать скорость. Фото: Pixabay

Появились адреса, где в Петербурге на протяжении недели камеры будут фиксировать скорость. Фото: Pixabay

С 14 по 20 февраля в Санкт-Петербурге на разных участках дорог будут установлены камеры, фиксирующие превышение скорости водителей.

Список адресов появился на сайте пресс-службы Городского мониторингового центра. Камеры установят на аварийно-опасных участках города.

В общей сложности будут работать 40 передвижных фоторадарных комплексов.

Камеры будут присутствовать даже в отдаленых районах Санкт-Петербурга, например в Шушарах, Сестрорецке, Зеленогорске, Петергофе, Металлострое, Смолячково, Репино, Петро-Славянке, Пушкине, Понтонном, Горелово и Кронштадте.

Полный список адресов можно посмотреть на сайте ведомства. Вся информация о совершенных нарушениях будет незамедлительно передана в ЦАФАП. Постановления об административных правонарушениях остается за инспекторами.

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