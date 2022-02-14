Строительство коричневой ветки метро Петербурга до «Сосновой поляны» могут начать в 2023 году

Строительство коричневой ветки метро Петербурга до &#171;Сосновой поляны&#187; могут начать в 2023 году
Строительство коричневой ветки метро Петербурга до "Сосновой поляны" могут начать в 2023 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Новую коричневую ветку метро до станции «Сосновая поляна» могут начать строить в апреля 2023 года.

Несмотря на то, что приблизительное начало планируемых работ по коричневой ветки метро известно, конечную временную точку строительства эксперты пока не назвали. Об этом сообщает «Деловой Петербург». Отмечается, что конец сроков будет зависеть от поступления проектной документации.

Но власти уже утвердили проекты планировки и межевания территории для строительства коричневой Красносельско-Калининской линии. Она протянется от станции «Казаковская», она же «Юго-Западная», до станции «Сосновая поляна». Протяженность участка новой ветки составит около 8,3 км.

На запланированной линии планируются станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в феврале второй вестибюль станции петербургского метрополитена «Московская» заккрылся на 11 месяцев в связи с капремонтом.

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