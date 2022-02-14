Пенсионерам нашли работу с зарплатой до 200 тысяч рублей

Больше всего пенсионерам готовы платить во Владивостоке. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Больше всего пенсионерам готовы платить во Владивостоке. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российским пенсионерам перечислили вакансии, где предлагают заработную плату до 200 тысяч рублей.

Аналитики сервиса «Работа.ру» подготовили рейтинг вакансий для пожилых граждан с самыми высокими зарплатами, сообщает ТАСС.

Так, больше всего пенсионерам готовы платить во Владивостоке. Там ищут дизайнера мебели, которому готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. Кандидату предстоит консультировать клиентов, работать в CRM-системе и разрабатывать дизайн-проекты. От будущего работника требуют опыта работы в продажах. Преимуществом будет наличие образования в сфере архитектуры и дизайна.

Следующей прибыльной вакансией стал стоматолог-терапевт в Тюмени. Работнику обещают зарплату до 150 тысяч рублей в месяц. Столько же предлагают врачу-офтальмологу в Красноярске.

В Екатеринбурге ищут токаря-карусельщика ЧПУ с заработком в 130 тысяч рублей. Специалист обязан обрабатывать детали, читать чертежи и технические карты.

В Реутове есть вакансия электромонтажника с зарплатой до 120 тысяч рублей.

На работу с зарплатой в 100 тысяч рублей приглашают водителя-оператора автобетононасоса в Новосибирске и главного бухгалтера в Воронеже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперты выяснили, что средняя зарплата жителя Северной столицы составляет более 73 тысяч.