В День Всех влюбленных в Московском районе выгорело полквартиры

В День Всех влюбленных в Московском районе выгорело полквартиры
Пожар случился в квартире на Дизельном проезде. Фото: "Яндекс панорамы"

Сведения о пострадавших после пожара в Московском районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 14 февраля, что очевидцы пожара в доме №11 корпуса 1 по Дизельному проезду вызвали пожарных в 17:07. В жилом доме, в квартире площадь которой 25 квадратных метров горела обстановка. Огонь охватил 14 квадратов.

На борьбу с пожаром в квартире направили 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Через полчаса, к 19:37 огонь удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в двухкомнатной квартире на улице Тамбасова могут быть пострадавшие.

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