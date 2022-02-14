В День Всех влюбленных в Московском районе выгорело полквартиры

Сведения о пострадавших после пожара в Московском районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 14 февраля, что очевидцы пожара в доме №11 корпуса 1 по Дизельному проезду вызвали пожарных в 17:07. В жилом доме, в квартире площадь которой 25 квадратных метров горела обстановка. Огонь охватил 14 квадратов.

На борьбу с пожаром в квартире направили 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Через полчаса, к 19:37 огонь удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в двухкомнатной квартире на улице Тамбасова могут быть пострадавшие.