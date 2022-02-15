Бронза на Олимпийских играх довела до слез российского биатлониста Эдуарда Латыпова

Бронза на Олимпийских играх довела до слез российского биатлониста Эдуарда Латыпова
Бронза на Олимпийских играх довела до слез российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Фото: Twitter/"Olympic Russia"

Уже третью медаль на Олимпийских играх в Пекине завоевал российских биатлонист Эдуард Латыпов. В этот раз награда в буквальном смысле довела спортсмена до слез.

В понедельник, 15 февраля, биатлонист Эдуард Латыпов стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине. Сборная России уверенно лидировала, но что-то пошло не так и, в результате, спортсмен занял третье место. Информация об этом появилась в Twitter «Olympic Russia».

До этого Латыпов забрал бронзу в смешанной эстафете и в гонке преследования. В этот раз несмотря на лидерство сборной России в эстафете перед заключительной стойкой Латыпов допустил пять промахов и преодолел два штрафных круга. В итоге он вышел третьим на последний круг.

Спортсмен очень расстроился и не смог сдержать слез.

«Можно сказать, не справился со своей работой. Думаю, болельщики разочарованы», — отметил Латыпов.

Партнеры по команде спортсмена — Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков — сразу же подбежали к нему и начали успокаивать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 февраля сборная России по лыжным гонкам принесла стране еще одну золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине.

биатлон олимпийские игры Россия спорт Эдуард Латыпов


 

Новости партнеров
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Дима Билан рассказал о последствиях COVID-19
Дима Билан рассказал о последствиях COVID-19
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бронза на Олимпийских играх довела до слез российского биатлониста Эдуарда ...
Песков рассказал о шутках Путина по поводу «вторжения» на Украину
В Кремле начались переговоры Путина и Шольца
Стало известно о согласовании КГИОП на установку мемориальной доски в память ЛРК
В России начали тестировать цифровой рубль
Петербургские вузы могут провести сессию дистанционно
В Петербурге начали клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Чтобы улучшить спортивные показатели, диетологи рекомендуют есть овсянку