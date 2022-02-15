Бронза на Олимпийских играх довела до слез российского биатлониста Эдуарда Латыпова

Уже третью медаль на Олимпийских играх в Пекине завоевал российских биатлонист Эдуард Латыпов. В этот раз награда в буквальном смысле довела спортсмена до слез.

В понедельник, 15 февраля, биатлонист Эдуард Латыпов стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине. Сборная России уверенно лидировала, но что-то пошло не так и, в результате, спортсмен занял третье место. Информация об этом появилась в Twitter «Olympic Russia».

До этого Латыпов забрал бронзу в смешанной эстафете и в гонке преследования. В этот раз несмотря на лидерство сборной России в эстафете перед заключительной стойкой Латыпов допустил пять промахов и преодолел два штрафных круга. В итоге он вышел третьим на последний круг.

Спортсмен очень расстроился и не смог сдержать слез.

«Можно сказать, не справился со своей работой. Думаю, болельщики разочарованы», — отметил Латыпов.

Партнеры по команде спортсмена — Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков — сразу же подбежали к нему и начали успокаивать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 февраля сборная России по лыжным гонкам принесла стране еще одну золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине.