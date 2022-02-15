Вирусолог рассказала, как правильно прививаться и лечиться от «омикрона»

Вирусолог рассказала, как правильно прививаться и лечиться от &#171;омикрона&#187;
Вирусолог рассказала, как правильно прививаться и лечиться от "омикрона". Фото: pixabay

По мнению эксперта ни в коем случае не нужно считать омикрон-штамм обычным ОРВИ, потому что он требует специального подхода в лечении и вакцинации.

Врач-вирусолог Федор Скобцев подчеркнул, что «омикрон» может привести к тромбозу, пневмонии и другим тяжелым осложнениям. Об этом пишет SOLENKA.INFO.

Эксперт рассказал, что первый раз прививаться лучше на дому, потому что в пунктах вакцинации могут находится уже зараженные коронавирусом пациенты, не знающие об этом и желающие привиться.

Скобцев подчеркнул, что инфицированным «омикроном» людям рекомендуется пить больше жидкостей. Если температура поднялась выше 38,5 градусов ее нужно сбивать жаропонижающим, а также применять имеющую сильное противовирусное действию солодку. Кроме того нужно обрабатывать полость рта стоматологические ополаскивателями с антисептиками.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что иммунолог рассказала, как восстановиться после перенесенного омикрон-штамма. По ее словам, после выздоровления не нужно перегружать себя работой и физическими нагрузками.

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