Россияне могут успеть оформить доплату от 12 тыс. 300 рублей в феврале

Россияне могут успеть оформить доплату от 12 тыс. 300 рублей в феврале
Семьям с детьми полагаются выплаты. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жители Российской Федерации могут претендовать на доплату в феврале этого года, которая начинается от 12 тыс. 300 рублей.

Однако денежные средства полагаются не всем, об этом сообщает PRIMPRESS.

Так, размер выплаты вырос до такого размера в связи с изменениями прожиточных минимумов с февраля текущего года. На деньги могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети, в возрасте от 3 до 7 лет.

Если доходы семьи находятся за чертой уровня бедности, то размер пособия может возрасти с 50 процентов до 75 процентов от прожиточного минимума для детей. Впоследствии величина денежной выплаты может достигать и 100 процентов от ПМ на детей.

Чтобы получить данную сумму необходимо подать заявление: будет сделан перерасчет. В настоящий момент родители могут получить не более 12 тыс. 274 рублей ежемесячно, при этом в отдельных регионах страны суммы могут быть увеличены. Например, в Забайкальском крае она составляет 15 тыс. 669 рублей.

К слову, социальная защита, при подаче заявления, разберется с материальным положением каждой семьи в отдельности.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам 1953–1967 годов рождения дадут крупную выплату.

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