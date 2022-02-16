Названы 5 проблем со зрением, указывающие на наличие рака

Эксперты назвали сразу пять видов проблем со зрением у человека. Такие симптомы могут указывать на наличие рака в организме.

Специалисты Онкологического центра Моффитта заявляют, что иногда проблемы со зрением могут говорить о том, что прогрессирует рак головного мозга. Это случается в момент, когда опухоль давит на зрительный нерв или когда давление внутри черепа провоцирует отек задней части глаза.

Среди таких проблемы, которые могут возникать при онкологическом заболевании называют: нечеткость зрения, двоение в глазах, аномальные движения глаз, светобоязнь, потеря зрения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чешский врач Йиржи Кубеш заявил, что заложенность ушей может быть симптомом онкологического заболевания.